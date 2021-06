Prime Day: fotocamera Sony DSC-WX500, sconto FLASH

Tra le offerte più ghiotte di questo Prime Day 2021 su Amazon c'è anche quella che permette di acquistare Sony DSC-WX500 approfittando del 45% di sconto sul prezzo di listino. La fotocamera compatta ha tutto ciò che serve per sperimentare una forma di fotografia dalle potenzialità infinitamente più estese rispetto a quanto mette a disposizione lo smartphone che tutti noi abbiamo in tasca.

La fotocamera compatta Sony DSC-WX500 a -45% per il Prime Day

Integra un sensore CMOS Exmor R da 18,2 megapixel affiancato dal processore d'immagine BIONZ X e dall'ottica Zeiss 24-720 mm che consente di spingersi fino allo zoom ottico 30x per acquisire in alta definizione anche i dettagli più distanzi, senza perdita di qualità. Il display posteriore è orientabile e non manca il modulo per la connettività WiFi. A questo si aggiunge la registrazione video Full HD. Per conoscere tutte le altre informazioni invitiamo a visitare la scheda del prodotto.

In queste ore è possibile approfittare dello sconto di Amazon al Prime Day per acquistare Sony DSC-WX500 prezzo di soli 219,00 euro invece di 400,00 euro come da listino.