Prime Day, LEGO Star Wars: l'OFFERTA è STELLARE

Amanti della saga di Star Wars, questa offerta è per voi: lo X-Wing Starfighter (quello che permise di distruggere la Morte Nera) nella sua versione LEGO, in questo momento, è in sconto su Amazon per celebrare il Prime Day 2021. La promozione durerà poco, non c'è tempo da perdere.

Star Wars LEGO: lo X-Wing scontato al Prime Day

Adatto anche ai più piccoli, dai nove anni in su (ma sappiamo benissimo che non lo comprerete per i vostri figli o nipoti), include i personaggi di Luke Skywalker, della Principessa Leila, del Generale Dodonna e del R2-D2. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi lo X-Wing Starfighter di Star Wars in versione LEGO è acquistabile al prezzo di soli 37,59 euro invece di 46,99 euro come da listino. Gli interessati non perdano tempo: trattandosi di un'offerta lampo per l'Amazon Prime Day rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.