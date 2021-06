Il meglio del meglio del Prime Day 2021 (parte 1a)

Il meglio del meglio del Prime Day 2021 non lo abbiamo deciso noi, ma voi. Sono infatti questi i prodotti più acquistati in queste prime ore di offerte: molti di questi ve li abbiamo segnalati nelle ore scorse, individuati tra quelle che si presentavano come le migliori offerte in assoluto.

Ecco dunque i prodotti “trend” della prima giornata di Prime Day.

Amazon Prime Day 2021: TOP 15 della prima giornata

Le offerte proseguiranno per tutta la giornata e termineranno alle 23.59 di domani, martedì 22 giugno. Alcuni sconti durano 48 ore, altri invece giungono online sotto forma di “offerte lampo” e hanno la durate di pochissime ore.