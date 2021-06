iPhone 12, miglior prezzo di sempre in occasione del Prime Day

Una delle grandi occasioni del Prime Day 2021 è su uno dei prodotti più desiderati del momento: l'iPhone 12, infatti, raggiunge il suo miglior prezzo di sempre proprio in occasione della grande giornata degli sconti Amazon. Se stai cercando un iPhone 12 non perdere tempo: QUI lo trovi a soli 789 euro con uno sconto che arriva addirittura al 20% rispetto ai 989 del prezzo di listino e varie decine di euro rispetto ai migliori prezzi delle settimane scorse.

Non serve certo descrivere un prodotto di questo tipo, protagonista assoluto del mondo mobile negli ultimi mesi e ora disponibile in forte sconto in questa versione da 128GB di memoria interna.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con resistenza Ceramic Shield, connettività 5G, chip A14 Bionic e fotocamera da 12MP sono le armi di questo ennesimo modello di successo della casa di Cupertino. I prossimi iPhone non usciranno prima del mese di settembre, dunque in questo sconto extra c'è davvero una delle migliori occasioni dell'estate per entrare nella famiglia iPhone dalla porta principale.

Il Prime Day, del resto, sta tutto nella capacità di intercettare le offerte e nella rapidità di esecuzione. In questo momento hai entrambe le cose a disposizione: 789 euro, basta un click.