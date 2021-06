Lenovo IdeaPad 3, SUPERsconti per il Prime Day

Cerchi un notebook e vuoi approfittare degli sconti del Prime Day? Sono varie le opzioni disponibili, ma il tuo percorso di ricerca deve necessariamente cominciare da qui: Lenovo IdeaPad 3. I motivi sono chiari: perché c'è una intera famiglia di laptop in offerta, perché hanno qualità innegabile e perché hanno prezzi e caratteristiche tali da poter sposare qualsiasi necessità.

Sottili, leggeri, dal design raffinato, tutti dotati di specifiche di grido per espletare al meglio sia funzioni professionali che impegni di studio, in casa come in mobilità. Ma le sfumature disponibili sono molte, tutte con un fattore comune ad impreziosirne il momento: il Prime Day ha portato una pennellata di sconti che abbassa il prezzo dell'intera gamma IdeaPad 3.

Prime Day, gli sconti IdeaPad

Alcuni elementi sono fissi, come il design, il display da 15,6 pollici, l'SSD da 512GB e la RAM da 8GB. La grande differenza la fa invece il processore, punto di partenza per la scelta del proprio modello. Queste, dunque, le migliori offerte Lenovo che andranno a terminare alle 23.59 di domani, martedì 22 giugno (salvo esaurimento scorte anticipato):

Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i3 : 469,00 euro (130,00 euro di sconto)

: 469,00 euro (130,00 euro di sconto) Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i5 : 566,20 euro (133,79 euro di sconto)

: 566,20 euro (133,79 euro di sconto) Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 5 : 529,00 euro (70,99 euro di sconto)

: 529,00 euro (70,99 euro di sconto) Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 7: 629,00 euro (70,99 euro di sconto)

In tutti questi casi lo sconto indicato è relativo al prezzo di mercato disponibile fino alle scorse settimane: altre occasioni di sconto avevano già offerto piccole parentesi di offerta, ma senza mai raggiungere il livello di prezzi che si sperimentano in queste ore di Prime Day.

Se invece si vuole scalare ad un livello superiore, allora l'esplorazione delle offerte può passare alla gamma LG Gram Intel Core i7, dove il prezzo di 1399 euro è frutto di un incredibile sconto da 399 euro. Ulteriore alternativa è sulla gamma Surface, ovviamente.

Un palinsesto ricco di offerte e con prezzi che scendono puntualmente sotto il livello di sconto tradizionale: vantaggi del Prime Day, ma con il dovere di scegliere immediatamente quale sia la propria opzione ideale. Non c'è tempo da perdere, ci son solo occasioni di cui approfittare.