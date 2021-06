iRobot Roomba 692: non è mai costato così poco (-40%)

Uno dei primi jolly che il Prime Day 2021 si è giocato è relativo al robot aspirapolvere iRobot Roomba 692. Il prezzo dell'apprezzato modello per la pulizia della casa con controllo smart da remoto, infatti, crolla del 40% e si assesta a quota 179,99 euro.

Inutile a dirsi: se guardavi con curiosità il mondo dei robot per le pulizie di casa, questa è la tua grande occasione.

In questo modello ci sono 3 fasi di pulizia previste, la capacità di imparare abitudini di pulizia per reiterarle nei cicli successivi, la piena compatibilità con Alexa e Assistente Google, nonché la navigazione iAdapt per gestire al meglio le aree più difficili dell'ambiente domestico.

Ma soprattutto c'è il marchio iRobot a garanzia del risultato. A te non resterà che sederti o uscire di casa, perché per il resto ci pensa il Roomba 692: 179,99 euro sono in assoluto il miglior prezzo mai raggiunto, spostando ad un nuovo livello di accessibilità il prezzo dei robot per le pulizie smart. Pulire restando seduti sul divano, invece, non ha prezzo.