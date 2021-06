Prime Day: monitor UltraGear LG QHD scontato del 48%!

Chi trascorre le proprie giornate a giocare sa bene quanto possa risultare stressante farlo con monitor poco definiti: la soluzione è rappresentata da un monitor UltraGear che permette di avere un'ottima gestione della risoluzione e dei colori. A tal proposito, segnaliamo il modello LG 27GN800 acquistabile oggi su Amazon con uno sconto di ben 239,01 euro sul prezzo di listino pari a uno sconto del 48%.

Monitor UltraGear in offerta lampo: LG 27GN800

Un ampio pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 2560×1440 pixel, arricchito da una serie di funzionalità come la tecnologia Flicker Sage per l'antisfarfallio, AMD FreeSync e il supporto alla modalità HDR. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort. Non manca il tempo di risposta 1 ms (gtg) e ben 144 Hz di frequenza di aggiornamento con tanto di Dynamic Action Sync (DAS).

Tutto questo nel design elegante e con cornici sottili che caratterizza LG 27GN800, oggi acquistabile al prezzo di soli 259,99 euro invece di 499,00 euro come da listino. La consegna è immediata con spedizione gratuita.