Green Pass: ecco il Certificato Verde nell'applicazione Immuni

Così come già visto per l'applicazione IO, anche Immuni accoglie in questi giorni il Certificato Verde (Green Pass). Coloro che dispongono dei requisiti per ottenerlo (avvenuta vaccinazione, guarigione da COVID-19 o tampone negativo) possono visualizzarlo all'interno dell'app seguendo una semplice procedura.

Il Certificato Verde (Green Pass) nell'app Immuni

Una volta aperto Immuni è possibile selezionare la voce EU Digital Covid Certificate all'interno del menu principale, poi premere Recupera EU Digital Covid Certificate e compilare il modulo con le seguenti informazioni:

Tipologia del codice (NRFE, CUN, NUCG, AUTHCODE), rimandiamo a un articolo precedente per ulteriori dettagli in merito;

ultime otto cifre della Tessera Sanitaria (si trovano sul retro del documento);

data di scadenza della Tessera Sanitaria (anch'essa sul retro del documento).

Va segnalato che per trovare la voce AUTHCODE è necessario scorrere le voci del menu a tendina mostrate (un dettaglio che rende la fruizione dell'interfaccia non del tutto intuitiva). Non resta poi che premere Conferma per generare il Green Pass: comparirà il messaggio EU Digital Covid Certificate recuperato con successo , seguito dal codice QR da esibire quando necessario. Selezionando il pulsante Più dettagli vengono mostrate informazioni aggiuntive come la tipologia del vaccino ricevuto, la data di somministrazione e così via.

C'è il pulsante Elimina per cancellare il Green Pass da Immuni, ma non un comando per il salvataggio nella memoria interna sotto forma di file immagine come avviene in IO.

Ricordiamo che le altre strade percorribili per ottenere il Certificato Verde sono quelle che passano dalla già citata applicazione IO, dal portale dgc.gov.it e dal Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel caso in cui non dovesse ancora risultare disponibile, niente paura, i codici sono in fase di distribuzione: basterà pazientare qualche giorno.