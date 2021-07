Green Pass: come averlo anche senza smartphone o PC

Per ottenere il Green Pass occorre anzitutto rispondere ad una serie di requisiti relativi ad avvenuta vaccinazione, ad avvenuta guarigione o a comprovato tampone negativo nelle ultime 48 ore. Tuttavia non basta tutto ciò perché, se queste condizioni abilitano all'ottenimento del Green Pass, occorre avere anche una dotazione minima di strumenti e di competenze per poter entrare tecnicamente in possesso del certificato.

Insomma: come ottenere il Green Pass anche se non si possiede uno smartphone o un PC? Come avere il Green Pass se non si ha una connessione, né la possibilità di installare le app IO o Immuni, né le competenze per cercare le giuste informazioni? Una soluzione c'è ed è a portata di mano per chiunque.

Green Pass per tutti

Se il Certificato Verde (alias “Green Pass”) non fosse alla portata di tutti, sarebbe chiaramente discriminante e difficilmente adottabile in uno Stato di Diritto. Il Governo ha invece legato il certificato al mero possesso dei requisiti, lasciando libera scelta in tema di vaccinazione e pensando ad una soluzione di ripiego per quanti non hanno invece le competenze per poter ottenere la certificazione desiderata.

La soluzione di ripiego sono le Farmacie ed i Medici di medicina generale, negli ultimi mesi sempre più al centro del rapporto tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale. Spiega il sito ufficiale relativo al Green Pass:

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Saranno i presidi periferici, capillarmente presenti sul territorio, a poter recuperare il Green Pass a nome e per conto dei propri clienti o assistiti. La stampa degli stessi offrirà così a chiunque il possesso del certificato per poter partecipare a eventi, andare al ristorante o accedere a tutti quei consessi ove il Green Pass è necessario. Questo servizio sarà fondamentale per gli anziani e per le persone sole con maggiori difficoltà tecniche nel mondo digitale: per tutti c'è la necessaria assistenza e così facendo il Green Pass si configura come un bene inclusivo a cui chiunque, in propria libera scelta, possa accedere.