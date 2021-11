Green Pass rafforzato: vale dal 6 dicembre al 15 gennaio

Dal 6 dicembre cambieranno molte cose, soprattutto se non si è vaccinati. Se per chi ha un vaccino sarà disponibile un Green Pass utile ad accedere a tutte le attività tradizionali, chi non è vaccinato si troverà invece di fronte una lunga serie di limitazioni. La proposta delle Regioni, vagliata dalla Cabina di Regia e portata infine in Consiglio dei Ministri n.48, diventa dunque la struttura portante del modo in cui l'Italia affronterà l'ondata invernale della pandemia.

Queste le novità principali previste nel decreto approvato.

Green Pass rafforzato, approvato il decreto

Il Green Pass “rafforzato” avrà validità dal 6 dicembre al 15 gennaio e si ottiene soltanto in due casi:

vaccinazione

guarigione

Il tampone consentirà di accedere invece alla forma attuale del Green Pass, la cui utilità sarà però limitata: alberghi, trasporti pubblici locali, trasporti ferroviari regionali, attività sportive. Non consentirà invece di accedere al chiuso a bar, ristoranti, eventi sportivi, feste, discoteche e cerimonie pubbliche.

La mascherina sarà obbligatoria per tutti sia all'aperto che al chiuso in caso di passaggio in zona gialla, arancione o rossa. Resta fermo il dovere di portarsela appresso sempre e comunque per poterla utilizzare in caso di assembramenti non evitabili. La durata dei tamponi resta confermata: 72 ore per i molecolari, 48 ore per gli antigenici.

Con apposita conferenza stampa Mario Draghi andrà a breve a declinare i dettagli delle decisioni intraprese di concerto con le Regioni.

In aggiornamento