Green Pass: ecco come trovare il tuo Authcode per scaricare il certificato

Da poche ore è a disposizione uno strumento online estremamente semplice per poter trovare il proprio Authcode, ossia il codice che consente di entrare in possesso di quel Green Pass che a partire da venerdì 6 agosto è necessario per l'accesso a molti luoghi pubblici, feste ed eventi. Nei giorni scorsi proprio il reperimento dell'Authcode ha creato non pochi problemi a quanti non lo avevano ricevuto via SMS a seguito dell'avvenuta vaccinazione, ma il nuovo strumento online messo a disposizione consente di velocizzare e semplificare la procedura per tutti.

Authcode, ecco come trovarlo

Per trovare il proprio Authcode è sufficiente andare su questa pagina, sulla quale sarà quindi sufficiente compilare pochi moduli per avere accesso al proprio codice. Questi i dati che bisogna indicare per poter ricavare il proprio codice:

Codice Fiscale;

Ultime 8 cifre di identificazione della Tessera Sanitaria;

Tipo di evento (vaccinazione, guarigione o tampone);

Data dell'evento;

Codice di sicurezza (un semplice captcha che assicura il fatto che a compilare il modulo non sia un bot, ma una persona reale).

La restituzione del risultato sarà immediata.

E poi?

Una volta ottenuto l'Authcode si può procedere al passo successivo, ossia il download del Green Pass. Si può fare secondo una delle seguenti procedure: