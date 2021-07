Tra pochi giorni (a partire dal 6 agosto) il Green Pass sarà obbligatorio in Italia per accedere a una serie di luoghi pubblici e attività, su tutto il territorio nazionale. Uno dei metodi per ottenerlo e poterlo poi esibire è quello che passa dal codice AUTHCODE, inviato automaticamente dalla piattaforma nazionale predisposta.

Green Pass: come ottenere e recuperare il codice AUTHCODE

Lo si riceve tramite SMS o email, a seconda del contatto fornito, come sottolinea la sezione FAQ del sito ufficiale (link a fondo articolo) portato online dal Ministero.

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

In caso di smarrimento o se per qualche disguido di natura tecnica non si è in possesso del codice (invio non andato a buon fine o altro), è possibile chiamare il numero 1500, attivo tutti i giorni e 24 ore su 24.

… puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 per recuperare il tuo codice AUTHCODE se, per esempio, lo hai smarrito oppure non l'hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito dal COVID-19.

L'operatore all'altro capo della comunicazione chiederà una verifica dei contatti forniti (numero di telefono o indirizzo email), prima di procedere a un nuovo invio.

È possibile ricevere il codice AUTHCODE anche per i familiari, così da semplificare la gestione della pratica per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia: è il caso tipico dei genitori che lasciano fare il tutto ai figli.

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio.

Ad ogni modo, in caso di dubbi o richieste di assistenza tecnica, è possibile far riferimento al call center 800912491, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. In alternativa è possibile scrivere alla casella di posta elettronica cittadini@dgc.gov.it.