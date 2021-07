Green Pass obbligatorio in tutta Italia: quanto dura?

Sappiamo che il Green Pass (o Certificato Verde) sarà obbligatorio in Italia a partire dal 6 agosto per l'ingresso a ristoranti, spettacoli, musei, piscine, palestre, sagre e altri luoghi pubblici. Abbiamo visto come funziona, vediamo ora quanto dura.

Per quanto è valido il Green Pass dopo l'emissione?

Il periodo di validità dipende dal tipo di certificazione rilasciata, arrivando fino a nove mesi nel caso di completamento del ciclo di vaccinazione. Vediamo nel dettaglio le quattro tipologie.

Fine ciclo vaccinazione : certificazione valida per 270 giorni (nove mesi) dalla data dell'ultima somministrazione;

: certificazione valida per 270 giorni (nove mesi) dalla data dell'ultima somministrazione; prima dose vaccinazione : certificazione valida fino alla somministrazione successiva;

: certificazione valida fino alla somministrazione successiva; tampone : certificazione valida per 48 ore dal momento del prelievo;

: certificazione valida per 48 ore dal momento del prelievo; guarigione: sono da ritenere valide le date indicate sul documento.

La versione digitale del Green Pass può essere conservata nei propri dispositivi, sotto forma di file o all'interno delle applicazioni IO (vedi come) e Immuni (vedi come). Presto sarà reperibile anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. In alternativa è possibile scaricarla dal sito ufficiale e istituzionale dopo aver eseguito l'autenticazione con SPID o Carta d'Identità Elettronica.

C'è anche la versione cartacea (nell'immagine qui sopra), ottenibile con la Tessera Sanitaria e l'aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

Il controllo, ad esempio all'ingresso di un ristorante o un museo, avviene mediante l'applicazione VerificaC19, con le modalità che abbiamo descritto nell'approfondimento dedicato.