Certificato Verde (Green Pass): ecco il codice per ottenerlo

Chi ha già ricevuto la somministrazione del vaccino anti-COVID, è guarito dalla malattia oppure ha effettuato un tampone negativo, può da questi giorni disporre del Certificato Verde (o Green Pass), con le modalità descritte in modo approfondito in un articolo precedente. Abbiamo ricevuto il codice necessario al suo ottenimento via SMS, eccolo.

Certificato Verde: il codice per il Green Pass

Il cittadino può inserire il codice ricevuto sul portale dgc.gov.it, sull'app Immuni già impiegata per il contact tracing oppure nell'applicazione IO utile anche per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione (e per il Cashback di Stato). Presto sarà possibile fare lo stesso anche attraverso il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Ricapitolando:

su dgc.gov.it si accede tramite SPID, Tessera Sanitaria o Carta d'Identità Elettronica;

si accede tramite SPID, Tessera Sanitaria o Carta d'Identità Elettronica; su Immuni accedere alla sezione EU Digital Covid Certificate e selezionare Recupera EU Digital Covid Certificate seguendo le istruzioni fornite;

accedere alla sezione EU Digital Covid Certificate e selezionare Recupera EU Digital Covid Certificate seguendo le istruzioni fornite; su IO non bisogna far altro che attendere la comparsa relativa alla notifica della disponibilità.

Scegliendo la prima delle tre opzioni (dgc.gov.it) ci si trova prima di fronte a un menu che chiede di scegliere la lingua della certificazione.

Scegliendo la seconda delle tre opzioni (Immuni), viene chiesto di specificare la tipologia del codice (nel nostro caso “AUTHCODE”), di inserire le ultime otto cifre della Tessera Sanitaria e la data di scadenza del documento.

Come già detto, con IO non bisogna invece far altro che attendere la comparsa della notifica. L'aspetto sarà in ogni caso quello di un QR code come nell'esempio qui sotto.