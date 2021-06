Immuni si aggiorna per ospitare il Green Pass

L'app Immuni è da aggiornare: chi l'avesse già installata in passato non dovrà far altro che andare sul proprio app store ed avviare l'update, ottenendo così istantaneamente la nuova versione che è in rollout in questo momento per Android, iOS e dispositivi Huawei. La nuova versione prevede una novità importante: la possibilità di ospitare la Certificazione Verde (il cosiddetto “green pass”) che consentirà di testimoniare il proprio status di vaccinato (o tamponato negativo) in caso di viaggi o ingressi contingentati a specifici eventi.

Stiamo aggiornando l’app #Immuni e appena la tua Certificazione verde Covid-19 sarà pronta potrai ottenerla sul tuo telefono in pochi e rapidi passaggi. Aggiorna o scarica l’app dallo store del tuo smartphone⤵️https://t.co/5MCWQ4vFU5#EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/USuUcHfWNP — Immuni App (@immuni_app) June 17, 2021

Spiega il team Immuni sul sito ufficiale:

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l'App Immuni attraverso l'apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Conservare il certificato sull'app Immuni potrebbe avere anche un valore ulteriore: se un maggior numero di utenti ricomincerà a tenere Immuni attiva sul proprio smartphone, il sistema delle notifiche potrebbe tornare a funzionare e si potrebbero meglio isolare nuovi cluster di contagio (oggi ben difficilmente intercettati da un'app caduta pressoché in disuso).