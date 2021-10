Teclast F7 Plus 3: SUPER SCONTO sul laptop (-80€)

Bello da vedere e pronto ad accompagnare le tue giornate di lavoro o studio, a casa così come in ufficio o in mobilità: Teclast F7 Plus 3 è un portatile che coniuga design e versatilità, proposto oggi a un prezzo davvero economico (il minimo storico dal lancio) grazie all'offerta di Amazon: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon promozionale da -80 euro.

Il laptop Teclast F7 Plus 3 a un prezzo irresistibile

Queste le specifiche tecniche incluse: display da 14 pollici con risoluzione Full HD e bordi sottili, processore Intel Gemini Lake N4120, GPU ‎Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage (presente uno slot per l'espansione), webcam con microfono integrato, altoparlanti stereo, WiFi, Bluetooth, uscita video mini-HDMI, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD, jack audio e grande autonomia. Il tutto racchiuso in un telaio in metallo dal profilo sottile. Ogni altro dettaglio è consultabile nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Oggi il laptop Teclast F7 Plus 3 può essere tuo al prezzo di soli 319,99 euro invece di 399,99 euro come da listino: non devi far altro che attivare il coupon Amazon per ottenere immediatamente lo sconto di 80 euro. La spedizione immediata è gratuita.