Iolo ByePass: password manager in sconto a 16,79 Euro

Gestire le password utilizzate online non è così semplice, specialmente se si desidera una soluzione pratica e sicura. La scrittura su fogli di carta spesso non aiuta. Allo stesso modo, salvare le credenziali su file nel PC è ancora meno sicuro. Da Internet è possibile scaricare software e applicazioni completamente dedicate alla memorizzazione di password e username, ma quali sono le più sicure? Iolo ByePass si propone tra queste, attualmente anche in sconto a 16,79 Euro IVA inclusa.

Iolo ByePass: i dettagli del software e prezzo

Questo software proposto dalla società statunitense rientra nella categoria dei cosiddetti password manager, ovvero programmi sviluppati in maniera specifica per la memorizzazione e protezione delle credenziali di accesso a social network, piattaforme di e-commerce e molti altri siti. Tra le funzionalità incluse, però, non manca per esempio la generazione automatica di password estremamente sicure. O ancora, la praticità del servizio viene garantita dall’Autofill, ovvero dalla compilazione automatica dei campi di login sui siti d’interesse. Quando chiuderete il browser, poi, il software disconnetterà l’account dalla sessione.

Inoltre, Iolo ByePass conserva i dati delle carte di credito in forma cifrata, così da effettuare rapidamente e in maniera completamente sicura il checkout. Infine, non manca il controllo nei database internazionali della possibile diffusione nel Dark Web delle credenziali personali. In tal caso, ByePass avviserà l’utente e consiglierà di sostituire username e/o password a seconda della gravità del leak.

Veniamo, dunque, ai dettagli da sapere per procedere con l’acquisto. Iolo ByePass è proposto in sconto da 17,20 Euro (IVA esclusa) a 13,75 Euro che, considerando anche l’imposta, portano il prezzo finale a 16,79 Euro. Tra i metodi di pagamento accettati troviamo carte di credito e PayPal. L’azienda statunitense offre la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto e anche supporto tecnico gratuito a tutti gli utenti. Il software in questione è compatibile con l’uso su un numero illimitato di PC Windows e macOS, funziona con Google Chrome, Microsoft Edge, Safari e Mozilla Firefox, ma anche con smartphone Android e iOS.