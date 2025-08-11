Hai 30 giorni per decidere se ExpressVPN fa per te

Quando si tratta di scegliere una VPN è meglio non farsi tentare dalle alternative gratuite alle quali si finirebbe quasi inevitabilmente col cedere i propri dati personali. Ti segnaliamo la possibilità di provare per 30 giorni quella di ExpressVPN, servizio tra i più longevi del settore e la cui affidabilità è certificata. Ha tutto ciò che serve per navigare in modo anonimo, nascondendo l’indirizzo IP reale e proteggendo la privacy, evitando al tempo stesso il tracciamento e le pubblicità più fastidiose.

Perché vale la pena provare ExpressVPN

La sua Virtual Private Network è composta da server in 105 paesi del mondo, ai quali collegarsi anche per aggirare i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti ed eventuali forme di censura, senza limitazioni in termini di velocità. È l’ideale se stai partendo per le vacanze, così da tenere smartphone, tablet e computer lontani dai rischi tipicamente associati alle reti Wi-Fi pubbliche di ristoranti, alberghi e aeroporti. Il traffico è al sicuro grazie all’impiego della crittografia AES-256, mentre la tecnologia TrustedServer garantisce che nessun dato venga mai salvato. A livello di compatibilità, la puoi utilizzare su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea e, in caso di necessità, puoi metterti in contatto con il supporto live chat attivo 24/7.

Se decidi di sottoscrivere l’abbonamento biennale a ExpressVPN, con la promozione in corso (non sappiamo fino a quando andrà avanti) hai diritto allo sconto del 61% e a 4 mesi gratis. Vale a dire che al prezzo mensile di soli 4,87 euro potrai navigare protetto e sicuro fino al dicembre 2027.

Inoltre, come già scritto, ci sono 30 giorni di prova. Vale a dire che se il servizio non soddisferà le tue aspettative, per qualsiasi motivo, entro il primo mese avrai il diritto di richiedere un rimborso completo della spesa sostenuta.