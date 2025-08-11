 Hai 30 giorni per decidere se ExpressVPN fa per te
Metti alla prova la soluzione di ExpressVPN: se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni potrai chiedere il rimborso completo della spesa.
Sicurezza VPN
Quando si tratta di scegliere una VPN è meglio non farsi tentare dalle alternative gratuite alle quali si finirebbe quasi inevitabilmente col cedere i propri dati personali. Ti segnaliamo la possibilità di provare per 30 giorni quella di ExpressVPN, servizio tra i più longevi del settore e la cui affidabilità è certificata. Ha tutto ciò che serve per navigare in modo anonimo, nascondendo l’indirizzo IP reale e proteggendo la privacy, evitando al tempo stesso il tracciamento e le pubblicità più fastidiose.

Attiva ExpressVPN e provalo 30 giorni

Perché vale la pena provare ExpressVPN

La sua Virtual Private Network è composta da server in 105 paesi del mondo, ai quali collegarsi anche per aggirare i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti ed eventuali forme di censura, senza limitazioni in termini di velocità. È l’ideale se stai partendo per le vacanze, così da tenere smartphone, tablet e computer lontani dai rischi tipicamente associati alle reti Wi-Fi pubbliche di ristoranti, alberghi e aeroporti. Il traffico è al sicuro grazie all’impiego della crittografia AES-256, mentre la tecnologia TrustedServer garantisce che nessun dato venga mai salvato. A livello di compatibilità, la puoi utilizzare su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea e, in caso di necessità, puoi metterti in contatto con il supporto live chat attivo 24/7.

ExpressVPN ti offre la garanzia di rimborso per i primi 30 giorni

Se decidi di sottoscrivere l’abbonamento biennale a ExpressVPN, con la promozione in corso (non sappiamo fino a quando andrà avanti) hai diritto allo sconto del 61% e a 4 mesi gratis. Vale a dire che al prezzo mensile di soli 4,87 euro potrai navigare protetto e sicuro fino al dicembre 2027.

Attiva ExpressVPN e provalo 30 giorni

Inoltre, come già scritto, ci sono 30 giorni di prova. Vale a dire che se il servizio non soddisferà le tue aspettative, per qualsiasi motivo, entro il primo mese avrai il diritto di richiedere un rimborso completo della spesa sostenuta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Belve Crime in streaming dall'estero: rivedi l'intervista a Tamara Ianni

La promozione dell'estate per navigare sicuri: PrivadoVPN al 90% di sconto

VPN più veloce: è il momento di puntare su ExpressVPN (con 4 mesi gratis)

VPN per una connessione sicura in estate? La migliore di tutte è in offerta

Davide Tommasi
Pubblicato il
11 ago 2025
