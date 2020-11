Alla ricerca di una SSD per lo storage? Il consiglio è quello di fare immediatamente click sul link di seguito per acquistare quella di KingDian da 120 GB con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Un’offerta lampo di Amazon in occasione del Cyber Monday.

Cyber Monday: la SSD da 120 GB di KingDian in offerta lampo

Si connette via interfaccia SATA, ha il tipico fattore di forma da 2,5 pollici e arriva alla velocità di 381 MB/s nel trasferimento dati. Prestazioni che riducono al minimo l’attesa in fase di avvio del computer o durante l’elaborazione dei contenuti, facendo così risparmiare tempo prezioso rispetto a un disco fisso tradizionale.

Al prezzo di soli 14,22 euro non c’è da esitare: l’importante è arrivare prima che finiscano le unità disponibili. Un’ottima occasione al Cyber Monday, giornata di sconti che chiude la lunga parentesi del Black Friday