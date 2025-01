SSD 2TB: coupon sconto su Lexar EQ790 (PCIe Gen4, 7000 MB/s)

Perfetta per il gaming e per i carichi di lavoro più pesanti nell’ambito della produttività, l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar EQ790 è in sconto su Amazon. È appena stata annunciata dal marchio come una delle novità di punta per il 2025. La versione da 2 TB, è protagonista di un’offerta di cui puoi approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Lexar EQ790, SSD 2 TB: l’offerta di Amazon

Arriva alla velocità di 7.000 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (e a 6.000 MB/s in lettura), garantendo così prestazioni ai vertici della categoria. È merito dell’interfaccia PCIe Gen4x4 e del protocollo NVMe oltre che dell’impiego della tecnologia NAND 3D e dei sistemi di cache HMB e SLC. È evoluta anche sul fronte dell’efficienza energetica, gestendo in modo intelligente sia i consumi che la dissipazione del calore. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Ti basta solo attivare il coupon dedicato che oggi Amazon ti mette a disposizione per sbloccare lo sconto e acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar EQ790 al prezzo finale di 127 euro. Più che una spesa è un investimento, soprattutto se stai pensando a un upgrade hardware del PC in uso o ad assemblarne uno nuovo. Inoltre, è compatibile con la console PS5.

La spedizione è gestita dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se decidi di comprarla adesso, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. Non lasciarti sfuggire l’affare, approfittane ora.