SSD 2TB Samsung VELOCISSIMO e puoi usarlo anche su PS5

Se stai cercando un SSD veloce, affidabile e capiente per il tuo PC, ma in questo caso perfettamente compatibile anche con PlayStation 5, abbiamo scovato l’offerta perfetta per te su Amazon.

Il SAMSUNG 980 PRO MZ-V8P2T0CW da 2TB è disponibile a soli 189,99 euro, con uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

SSD Samsung 2TB in offerta: la scelta migliore per PC o PlayStation 5

Questo SSD è uno dei migliori sul mercato, grazie alla sua interfaccia PCIe 4.0 che garantisce una velocità di lettura fino a 7000 MB/s e di scrittura fino a 5100 MB/s. Inoltre, ha una durata stimata di 1200 TBW (terabyte scritti) e una garanzia di 5 anni.

Il SAMSUNG 980 PRO MZ-V8P2T0CW è ideale per chi vuole migliorare le prestazioni del proprio sistema, riducendo i tempi di avvio, caricamento e trasferimento dei dati. È anche compatibile con i giochi più recenti che richiedono una grande quantità di spazio e velocità: perfetto dunque per la tua PlayStation 5.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa occasione: clicca qui per acquistare il SAMSUNG 980 PRO MZ-V8P2T0CW da 2TB a soli 189,99 euro su Amazon. Affrettati perché le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento.

