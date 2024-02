SSD da 480 GB: la più venduta è a metà prezzo su Amazon

Un’unità SSD da record, in sconto del 48% su Amazon: con oltre 200.000 recensioni positive (e un voto medio che si attesta a 4,7/5 stelle) raccolte dall’e-commerce, il modello Kingston A400 da 480 GB è il più venduto della categoria. L’offerta di oggi la rende un vero affare, da cogliere al volo, per l’upgrade hardware del proprio PC o per assemblarne uno nuovo. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche di punta.

L’offerta su Amazon per l’unità SSD Kingston da 480 GB

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, si può contare sull’interfaccia SATA III per raggiungere la velocità di 500 MB/s in lettura e di 450 MB/s durante la fase di scrittura. In questo modo, le operazioni risultano più rapide rispetto a quanto avviene con un disco fisso tradizionale, all’avvio così come durante il lavoro. Il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici, adatto ai computer desktop e laptop, con un design progettato in modo da resistere a urti accidentali e vibrazioni, assicurando l’integrità dei dati custoditi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

L’immagine qui sopra mostra la confezione. È molto semplice da installare, attraverso una procedura alla portata di tutti, anche dei meno esperti. Al prezzo finale di soli 35 euro, invece di 67 euro come da listino, l’unità SSD da 480 GB della gamma Kingston A400 è un ottimo affare. Non c’è bisogno di attivare coupon, né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, garantendo la consegna gratuita in pochi giorni a chi effettua subito l’ordine. Come scritto in apertura, è la scelta giusta per chi vuole ampliare lo spazio a disposizione nel proprio computer, rendendolo più veloce, oppure ha intenzione di assemblarne uno nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.