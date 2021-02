Un passo in avanti rispetto agli hard disk tradizionali: una SSD è la scelta giusta per un upgrade hardware del proprio computer o per assemblarne uno nuovo. Oggi proponiamo qui quella con capacità pari a 500 GB della serie Crucial MX500 proposta in offerta su eBay e Amazon allo stesso prezzo così che ognuno possa scegliere lo store online che più gli è congeniale.

Crucial MX500: SSD da 500 GB in offerta

A livello di specifiche tecniche si raggiunge una velocità di 560 MB/s in fase di lettura e di 510 MB/s in scrittura, di gran lunga superiori rispetto a quelle di un disco fisso di vecchia generazione. Questo riduce in modo importante i tempi di attesa per l’avvio, l’elaborazione e il salvataggio dei dati. Il form factor è da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA.

Performance rese possibili dalla presenza della tecnologia NAND 3D Micron con la protezione integrata contro l’interruzione accidentale dell’alimentazione per evitare la perdita dei file. A questo si aggiunge il sistema di crittografia basata su hardware AES 256-bit. Tutto questo oggi al prezzo di 63,99 euro su eBay e su Amazon. La spesa è identica, ognuno scelga lo store che preferisce per ricevere l’unità direttamente a casa e in pochi giorni, con spedizione gratuita.