Mini PC Lenovo Intel Core i5 8/240GB in offerta

Come di consueto, oggi vogliamo proporvi un buon mini PC in offera su Amazon. In questo caso però vi riportiamo un prodotto molto particolare, in quanto si tratta di un ricondizionato. Stiamo parlando del Lenovo ThinkCentre M93p, con processore Intel Core.

Mini PC Lenovo ThinkCentre M93p: caratteristiche tecniche

Partiamo subito col dire che ricondizionato non vuol dire solo “usato”, ma si tratta di prodotti riportati al loro stato originale (estetico e funzionale) coperti da garanzia legale. Entrando nelle specifiche, il computer monta un processore Intel Core i5 4570T, un 2 core 4 thread grazie all’Hyper-Threading che raggiunge una frequenza massima di 3,6GHz. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 240GB. Il primo vantaggio del PC però è l’espandibilità. È possibile aumentare, infatti, sia la memoria di archiviazione che la RAM grazie alla configurazione dual-channel che permette per un massimo di 16GB. A chiudere il cerchio ci pensa Windows 10 Pro, per una configurazione ideale sia a casa che in ufficio. Il computer è in grado di gestire con la massima fluidità il pacchetto Office, così come la navigazione web ed i contenuti multimediali.

Naturalmente Lenovo propone insieme al mini PC tutto il know-how accumulato in anni di esperienza nel settore. Ritroviamo un sistema di raffreddamento migliorato rispetto ad altre proposte, con una dissipazione attiva, ma silenziosa. Ben 4 le porte USB tutte USB 3.0, con una porta frontale dotata di ricarica rapida anche a PC spento. Presente sia un’uscita VGA che una DisplayPort che permettono di collegare 2 monitor contemporaneamente. Non manca il supporto alla docking station di Lenovo oltre ad una speciale porta per la scatola ODD. Ritroviamo naturalmente le connessioni wireless grazie al Bluetooth e Wi-Fi dual band, oltre che uno slot di espansione PCIe. In breve si tratta di un prodotto molto più orientato all’utilizzo professionale, con funzionalità specifiche assenti sui tradizionali mini PC. Tuttavia nulla vieta di utilizzarlo in casa per le attività quotidiane, adatto a chi è alla ricerca di un prodotto più performante e qualitativamente superiore ai classici dispositivi del mercato orientale.

Grazie alla promo di Amazon è possibile acquistare il dispositivo di Lenovo a soli 228 euro, con uno sconto di circa 30 euro rispetto al prezzo di listino.