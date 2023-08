SSD Crucial BX500 a meno di 30 euro su eBay: IMPERDIBILE!

Mentre continua a risultare attivo lo sconto su Samsung Galaxy Buds2 Pro, auricolari proposti su eBay a 45 euro in meno, nella stessa piattaforma di e-commerce spicca l’SSD Crucial BX500 da 500 GB in offerta a meno di 30 euro. Il cartellino attualmente fissato da un rivenditore italiano è imbattibile e imperdibile: se stai cercando una soluzione di archiviazione performante ed affidabile, questo modello fa proprio al caso tuo! Andiamo a vedere perché.

Non perderti questi SSD Crucial da 500 GB

L’SSD in questione si presenta con un classico design da 2,5 pollici, perfetto per computer portatili o PC desktop, e raggiunge la velocità massima in scrittura di 500 MB/s, mentre in lettura arriva a 540 MB/s. Velocità ottime per un Solid State Drive che, con la capienza di 500 gigabyte, è ideale per contenere il sistema operativo e pochi altri strumenti essenziali per la produttività come browser, suite per la creazione di contenuti, app di videoconferenze e altro ancora.

Il peso di 60 grammi fa si che non risulti di troppo nel computer dove viene installato, ma è anche eccellente affinché possa essere portato con sé come supporto esterno da collegare per casi di emergenza. Attenzione però alla compatibilità limitata a PC Windows, Linux e Mac.

Veniamo quindi al prezzo esatto: questo SSD Crucial BX500 da 500 GB viene venduto a 28,90 euro, con consegna gratuita tra mercoledì 30 agosto e lunedì 4 settembre. Per quale ragione ci mette così tanto tempo ad arrivare? Molto semplicemente, poiché il venditore è momentaneamente assente e non può visualizzare gli ordini. DI conseguenza, se vuoi sfruttare questa occasione d’oro è necessario portare pazienza. L’acquisto, ad ogni modo, va effettuato con carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.