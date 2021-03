Scelta ideale per eseguire un upgrade hardware del computer in uso o per assemblarne uno nuovo, la SSD da 1 TB della linea Crucial MX500 oggi è proposta su Amazon con il 17% di sconto sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un’unità da destinare allo storage.

SSD in offerta: Crucial MX500 da 1 TB a -17%

Il form factor è da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. A livello di prestazioni si arriva alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura e fino a 510 MB/s in scrittura. In questo modo i tempi di attesa per l’avvio e l’elaborazione risultano di gran lunga ridotti in confronto a quanto avviene con un disco fisso tradizionale. Per ulteriori informazioni tecniche invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il marchio Crucial, controllato da Micron (uno dei leader sul mercato delle soluzioni di storage), è una garanzia. Al prezzo di 98,00 euro invece di 118,57 euro come da listino l’occasione è ghiotta. La spedizione è gratuita e curata direttamente da Amazon.