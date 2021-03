A prima vista può quasi sembrare una chiavetta, poco più grande di una pendrive, ma al suo interno nasconde tutto ciò che serve a un computer: ACEPC T6 è un PC Stick (o un Mini PC sotto mentite spoglie) da connettere allo slot HDMI di un monitor o di un televisore per dar vita a una postazione desktop completa. Oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Offerte lampo su Amazon: ACEPC T6 a -20%

Le sue caratteristiche sono adatte a supportare le operazioni base della produttività (editing documenti, navigazione, posta elettronica, comunicazione) e l’intrattenimento multimediale (riproduzione contenuti, streaming e così via). Queste le specifiche tecniche incluse: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD integrata, 4 GB di RAM, memoria da 64 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 2.0 e 3.0, una micro-USB, lettore per schede microSD e HDMI da connettere a monitor o televisore. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, le dimensioni 10,9×3,8×1,8 centimetri. Tutto questo oggi al prezzo di 111,92 euro invece di 139,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, dunque valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo.