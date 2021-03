Zaino con pannello solare integrato in offerta

Se da un lato le restrizioni limitano le attività sociali a cui eravamo abituati, sicuramente molti di noi hanno approfittato del momento per immergersi nella natura e fare qualche escursione. A tal proposito, vogliamo suggerirvi uno zaino estremamente interessante: il SunnyBAG Explorer+ con pannello solare.

Zaino SunnyBAG Explorer+ con pannello solare: caratteristiche tecniche

L’Explorer+ è uno di quei prodotti innovativi che cerca di fondere natura e tecnologia dedicato a chi, anche all’aperto, non vuole rinunciare ai dispositivi che ormai accompagnano la nostra quotidianità. Questo matrimonio si realizza con la presenza di un pannello solare utile ad alimentare e ricaricare ogni dispositivo tramite una porta USB. Il pannello è certificato per erogare una potenza di 6 Watt tramite l’utilizzo della luce ambientale. La porta USB Type-A presente sul retro del pannello, ospita un piccolo LED che indica il funzionamento del pannello. È presente, inoltre, una piccola tasca trasparente in cui riporre i cavi e gli eventuali dispositivi collegati (come un power bank).

Molto interessante è la possibilità, infatti, di rimuovere il pannello ed utilizzarlo separatamente dallo zaino. Per quanto riguarda lo zaino invece, possiede un volume di 15 litri con scomparti dedicati per computer portatile e tablet. Sono presenti anche diverse tasche nelle quali riporre penne, taccuini ed accessori, oltre ovviamente ad una grande tasca per libri e quaderni. Insomma si tratta di un ottimo alleato per ogni attività, dalle gite all’aperto alla scuola.

Grazie ad un’offerta lampo, lo zaino è disponibile su Amazon a soli 67,14 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.