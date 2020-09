SSD Crucial MX500 da 1TB: super sconto su Amazon

Oggi Amazon propone un’offerta davvero strepitosa che non potevamo non riportare. Chiunque necessiti di velocità e capienza, quando si parla di archiviazione su PC, troverà il prodotto perfetto nell’SSD di Crucial MX500. Per chi non lo sapesse, Crucial è un marchio di Micron, uno dei maggiori produttori di memorie al mondo, a cui si affidano aziende come Nvidia, AMD, Intel ed altri. Crucial rappresenta una gamma di prodotti ad alte prestazioni, ma dal prezzo accessibile, garantiti dall’elevata qualità che Micron propone con ogni suo dispositivo.

La serie di SSD MX500 rappresenta la top di gamma per quanto riguarda i dispositivi SATA. Si tratta di dischi senza compromessi che offrono un grande valore in termini di prestazioni, garantendo lo sfruttamento dell’intera banda che lo standard SATA III mette a disposizione. In particolare l’MX500 gode inoltre della DRAM cache: utilizza come cache del disco delle memorie DRAM che rendono le operazioni nettamente più veloci rispetto agli SSD DRAM-less, garantendo però coerenza a prescindere dal peso dei file e dello spazio impegnato sul disco.

Parliamo quindi di uno dei migliori SSD in assoluto nel segmento consumer. D’altronde il successo ottenuto in termini di vendite dimostra che questo SSD ha un rapporto qualità/prezzo difficilmente raggiungibile. Questo accade già al prezzo di listino, che per il taglio da 1TB è di 120,77 euro. Tuttavia oggi Amazon propone un’offerta davvero imperdibile, uno sconto di circa il 30% proprio sull’MX500 da 1TB. Il prezzo proposto dal portale di Bezos infatti è di 89,99 euro (25% di sconto), a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 4,50 euro cliccando sul tasto “Applica coupon” prima di aggiungerlo al carrello. In breve con soli 85,50 euro su Amazon, potrete portare a casa uno dei migliori SSD SATA in circolazione, con una mostruosa capienza di ben 1TB.