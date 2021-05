SSD Crucial P5 NVMe 3400/3000 MB/s a meno di 60 euro

Se siete alla ricerca di un buon SSD NVMe, oggi vi riportiamo un’offerta davvero eccezionale. Stiamo parlando del Crucial P5 500GB, uno dei migliori SSD presenti sul mercato per affidabilità e qualità, con uno sconto molto interessante.

SSD NVMe Crucial P5: caratteristiche tecniche

Innanzitutto trattandosi di un SSD NVMe, il design è quello M.2 2280, di conseguenza sarà indispensabile avere uno slot dedicato a questo tipo di memorie. Il taglio in offerta è quello da 500GB, non il più grande quindi, ma sufficiente a contenere una grande quantità di dati con un prezzo euro/GB decisamente conveniente. Le velocità in lettura e scrittura raggiungono rispettivamente i 3400MB/s e 3000MB/s grazie alla specifica PCIe 3.0 in grado di offrire velocità circa 6 volte superiori rispetto ai tradizionali SSD SATA III da 2,5 pollici. Si tratta quindi di un prodotto ad alte prestazioni, indirizzato a chi non vuole semplicemente dare una marcia in più al proprio sistema, ma velocizzare sensibilmente qualsiasi operazione. Che siate professionisti o giocatori, il P5 di Crucial è la scelta ideale per rendere i caricamenti di app e giochi quasi istantanei.

Se da un lato però le prestazioni dei dischi NVMe lasciano a bocca aperta, uno dei grandi punti dolenti è senza dubbio la produzione di calore. A tal proposito Crucial ha sviluppato la “protezione termica adattiva” che preserva l’integrità del disco monitorando automaticamente le temperature, in modo da mantenerle costantemente in un range sicuro. Non manca naturalmente un sistema di protezione dati grazie alla crittografia veloce che riduce il rischio di perdita dati, senza però rallentare il sistema. Da non sottovalutare infine i ben 5 anni di garanzia limitata offerta direttamente da Crucial, sinonimo della qualità a cui Micron ha ormai abituato i propri clienti.

Grazie alle offerte del giorno, l’SSD è acquistabile su Amazon a soli 57,33 euro con uno sconto di ben 25,62 euro sul prezzo di listino, un vero affare.