SSD da 64GB 488/350 MB/s a meno di 20 euro

Gli SSD rappresentano una soluzione ormai irrinunciabile su PC grazie alle loro prestazioni inarrivabili per un hard disk. Se però siete alla ricerca di un prodotto estremamente economico per dare nuova vita ad una macchina piuttosto datata, l’SSD Torosus da 64GB è ciò che vi serve.

SSD 2,5 pollici SATA III Torosus 64GB: caratteristiche tecniche

Parliamo di un disco da 2,5 pollici con interfaccia SATA III, quindi utilizzabile anche nello slot secondario dei laptop che ospitano il lettore DVD. Le velocità di lettura e scrittura arrivano rispettivamente a 488 e 350 MB/s, circa 10 volte le velocità offerte dai classici hard disk magnetici. Nonostante la mancanza della DRAM per la cache, la memoria SLC utilizzata permette di ottenere prestazioni coerenti, garantendo performance al sistema nettamente superiori. L’avvio del PC avverrà in pochi secondi e l’esperienza d’uso in generale risulterà più fluida e reattiva grazie alle memorie TLC utilizzate per l’archiviazione.

La ragione per cui suggeriamo il taglio da 64GB, è perché a nostro avviso rappresenta il miglior compromesso prezzo/prestazioni. Essendo un prodotto indirizzato a configurazioni obsolete, lo spazio di archiviazione difficilmente risulta una priorità. Il suggerimento, infatti, è quello di limitarsi all’utilizzo dell’SSD per le prestazioni che questo ha da offrire, ed optare per dischi ad alta capacità per la memorizzazione dei dati. Tuttavia se foste alla ricerca di un prodotto che soddisfi entrambe le esigenze, anche nei tagli più grandi il rapporto qualità/prezzo rimane interessante.

La versione da 64GB è disponibile attualmente su Amazon a soli 16,39 euro, un prezzo irrisorio per i miglioramenti che è in grado di offrire soprattutto sui computer più anziani.