SSD esterna portatile da 1 TB: l'affare che cerchi

Promossa da oltre 1.100 recensioni positive con un voto medio pari a 4,4/5 stelle, la SSD esterna da 1 TB della gamma Netac Z Slim è protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon che porta l’unità al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta: il consiglio per gli interessati è di approfittarne al più presto.

Netac Z Slim: SSD esterna 1 TB, doppio sconto

Le dimensioni sono pari a 10×2,9×0,9 centimetri, il peso si attesta a soli 30 grammi. Arriva a una velocità di 500 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e a 450 MB/s in scrittura, facilitando e rendendo così più rapida la gestione dei contenuti. L’interfaccia di connessione è USB 3.2 Gen 2 con cavo e adattatore USB-C inclusi. Nell’immagine qui sotto il contenuto della confezione (c’è anche la custodia per il trasporto), mentre per conoscere altre informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di comprare la SSD esterna da 1 TB della gamma Netac Z Slim al prezzo finale di soli 69,11 euro invece di 95,99 euro, grazie al doppio sconto proposto oggi da Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

La spedizione è gestita direttamente dalla logistica di Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: se la ordini subito entro domani sarà da te.

