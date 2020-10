SSD esterno da 480 GB a meno di 100€: super offerta

Siete alla ricerca di un buon SSD esterno affidabile, potente e resistente ai trasporti ovunque voi vogliate? Ecco a voi l’SSD HyperX SAVAGE EXO da 480 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon.

SSD HyperX SAVAGE EXO: le caratteristiche principali

Il drive SSD HyperX SAVAGE EXO adotta la tecnologia 3D NAND per offrire la velocità tipica degli SSD con maggiore affidabilità ed efficienza rispetto alla precedente versione 2D NAND, così potrete ottenere ancora più velocità durante l’installazione o il caricamento dei tuoi giochi. Bruciate i tempi di caricamento sfruttando questo drive con il 20% di velocità in più rispetto ai sistemi per il gaming.

Il drive SSD SAVAGE EXO è facile da collegare, è compatibile sia con Mac che con PC e può essere utilizzato anche con PlayStation 4 o Xbox One tramite la connessione USB 3.1 Gen 2. Con un peso di 56 g, il drive super-compatto SAVAGE EXO è la soluzione ideale per il salvataggio rapido e i trasferimenti di dati quando siete in giro.

Questo dispositivo quindi garantisce un miglioramento delle prestazioni di ogni device in cui viene collegato del ben 20%. Quest’ultimi possono essere sia PC Windows e Mac che console quali Xbox One e PlayStation 4 tutto tramite la funzionalità Plug and Play.

Approfittate di questo abbassamento di prezzo per acquistare il nuovo SSD HyperX SAVAGE EXO da 480 GB al costo di 98,99 euro che è, attualmente, il più basso di sempre. Se cercaste più memoria, è anche disponibile la versione da 960 GB a 164,99 euro.