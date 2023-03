SSD esterno Samsung per i tuoi dati dove vuoi: 500GB a 69€

Se vuoi aumentare lo spazio di archiviazione del tuo computer o del tuo smartphone, non perdere la fantastica offerta su Amazon per l’SSD esterno di Samsung da 500 GB: solo 69 euro con spedizione Prime!

SSD esterno di Samsung in offerta: compatibile con tutto

Il disco esterno da 500 GB di Samsung è un dispositivo portatile che ti permette di salvare e trasferire file di grandi dimensioni con una velocità incredibile. Grazie all’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione e alla memoria flash V-NAND di Samsung, il device raggiunge velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 1.050 e 1.000 MB/s, rispettivamente. Questo significa che puoi copiare un film in 4K o una libreria musicale in pochi secondi.

Questo SSD esterno è anche resistente e sicuro: ha una scocca in metallo che lo protegge da cadute fino a 2 metri e una protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Inoltre, vanta una soluzione termica avanzata che mantiene la temperatura ottimale anche a velocità elevate.

Dal design elegante e compatto, pesa solo 58 grammi e ha le dimensioni di una carta di credito. Puoi scegliere tra quattro colori diversi: blu, nero, rosso e grigio. È compatibile con PC, Mac, smartphone e tablet che supportano lo standard USB 3.2 di seconda generazione.

Non lasciarti sfuggire l’occasione perché l’SSD esterno è la soluzione ideale per archiviare e trasportare i tuoi dati in tutta sicurezza e velocità. Ordinalo ora e ricevilo a casa tua in breve tempo.

