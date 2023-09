SSD Intenso a meno di 20 euro su eBay, con CODICE SCONTO SPECIALE

A qualche giorno dalla nostra segnalazione di iPhone 13 a un prezzo bomba su eBay, torniamo nella medesima piattaforma per la compravendita di dispositivi elettronici nuovi e usati – e non solo – per segnalarti una soluzione di archiviazione affidabile e capiente a un prezzo stracciato. Se vuoi espandere lo spazio del tuo laptop o PC desktop spendendo meno di 20 euro, sappi che eBay rilancia un SSD Intenso da 240 GB in offerta grazie a un codice speciale valido fino a fine mese.

Compra un SSD Intenso su eBay con un codice speciale

L’SSD Intenso da 240 GB in questione si presenta con un form factor tradizionale da 2,5” e interfaccia SATA III, rivelandosi così adeguato all’installazione sotto la scocca di un notebook o anche all’interno di un PC dal formato compatto. Le velocità di lettura e scrittura sono rispettivamente pari a 520 MB/s e 480 MB/s. Non aspettatevi quindi performance pari a quelle offerte da un SSD M.2 NVMe ad alte prestazioni, dal prezzo peraltro sensibilmente più elevato.

Con la garanzia di due anni offerta dal produttore, peraltro, potrai sentirti al sicuro per ogni guasto possibile che potrebbe verificarsi dopo l’acquisto. In caso di problemi al primo utilizzo, invece, potrai procedere con il reso direttamente tramite il rivenditore eBay, ma esclusivamente entro 30 giorni dall’acquisto.

Il prezzo, quindi, a quanto ammonta? Si parla di 17,99 euro senza codice sconto applicato, oppure di 16,19 euro una volta sfruttato il codice SETTEMBRE2023. La validità, ricordiamo, è prevista fino al 28 del mese corrente. La consegna è gratuita e assicurata entro il periodo tra giovedì 7 settembre e martedì 12 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.