SSD interno Lexar NM710 da 1TB a soli 48€? Su Amazon prezzi PAZZI!

Siete alla ricerca di un ottimo SSD interno con architettura NVMe (PCIe Gen4 x4) capiente, performante, ma anche economico? Allora dovreste dare un’occhiata allo splendido Lexar NM710 da 1TB il cui prezzo, su Amazon, scende fino a quota 48 euro. Si tratta di un affare incredibile da non lasciarsi scappare assolutamente considerando che con appena 2 euro in meno comprate la versione da 500GB.

SSD Lexar NM710 da 1TB: caratteristiche tecniche incredibili

L’SSD Lexar NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe è progettato per migliorare la vostra esperienza di elaborazione con prestazioni Gen4x4 più veloci. Con velocità di trasferimento elevate fino a 5000 MB/s in lettura e 4500 MB/s in scrittura, questo SSD compatto con spazio di archiviazione di 1TB consente tempi di caricamento più rapidi ed efficienti.

Con la tecnologia HMB 3.0 e SLC Cache, l’SSD interno Lexar NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe potenzierà il vostro sistema in quanto aumenta l’elevata velocità di trasferimento e l’avvio più rapido. Aggiornate il vostro sistema con l’SSD Lexar NM710 M.2 2280, oltre il 40% più veloce dell’SSD PCIe 3.0. È anche resistente agli urti e alle vibrazioni, il che lo rende un SSD robusto e affidabile.

Si tratta dunque di un’unità adatta per assemblare un nuovo PC o per eseguire l’upgrade di quello in uso: i tempi di avvio risulteranno sensibilmente ridotti, così come quelli di attesa per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti. Cosa state aspettando? Oggi potete acquistare questo splendido SSD da 1TB della linea Lexar NM710 al prezzo di soli 48 euro. Un vero affare, considerando anche che con Amazon Prime potreste godere anche di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

