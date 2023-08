La SSD di Kingston a 17,90€ è un affare: eccola

Chi sta pensando a un upgrade hardware del PC o ad assemblarne uno nuovo, oggi può prendere in considerazione lo sconto del 40% sulla SSD da 240 GB della linea Kingston A400. L’unità di storage, proposto da uno dei brand leader del mercato, è in vendita al prezzo di soli 17,90 euro su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

-40% per la SSD Kingston da 240 GB: l’affare

Impiega l’interfaccia di connessione SATA ed è in grado di raggiungere i 500 MB/s di velocità durante il trasferimento dati, rendendo così rapida e immediata ogni operazione, dal boot in fase di accensione all’elaborazione dei contenuti. Inoltre, il design è studiato in modo da proteggere dalle vibrazioni e dagli urti accidentali, a tutela dei file. Per altre informazioni consultare la descrizione completa.

L’offerta in corso permette di acquistare la SSD da 240 GB della linea Kingston A400 è prezzo finale di soli 17,90 euro, con uno sconto del 40% rispetto al listino. È l’ideale per l’upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo, da zero.

È proposta da un venditore italiano è garantita dagli oltre 52.400 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e, come già detto, spedizione gratuita. La consegna a domicilio è garantita in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.