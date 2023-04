SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme 500GB: indistruttibile e oggi al MINIMO STORICO

L’SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme si trova in offerta su Amazon a 87,89 euro, nel taglio di memoria da 500GB, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo solito. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia e prezzo minimo storico garantito.

SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme da 500 GB: caratteristiche principali

Il disco SSD Extreme coniuga ottime prestazioni in lettura e scrittura, con un design compatto e leggero, caratteristiche che ne facilitano il trasporto. All’interno della scocca protettiva c’è un disco NVMe ad alte prestazioni, che offre velocità di lettura massima di 1050 MB/s e di scrittura di 1000 MB/s, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi.

Questo disco è disponibile in diversi tagli di memoria, si parte dai 250GB fino a ben 2TB, ideale per chi necessita di maggior spazio per archiviare file di grosse dimensioni. Questa è la versione base per chi cerca un dispositivo affidabile di buona capienza senza esagerare troppo anche con i costi. Il corpo in alluminio forgiato funge da dissipatore di calore per garantire velocità costanti ed elevate in un’unità portatile sufficientemente resistente per affrontare qualsiasi avventura. Questa unità consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.