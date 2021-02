Performance e affidabilità nelle SSD della linea Samsung 860 EVO, adatte per chi desidera eseguire un upgrade hardware del proprio computer o allestirne uno nuovo in modo da incrementare le prestazioni rispetto a quanto offre un disco fisso tradizionale. Qui proponiamo quelle oggi acquistabili a prezzo scontato sugli store online di Unieuro ed eBay.

Samsung 860 EVO: SSD da 500 GB e 1 TB in sconto

Il form factor è da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. Si arriva alla velocità di 550 MB/s nel trasferimento durante la fase di lettura e a 520 MB/s in scrittura. Ne conseguono tempi di avvio del PC ridotti, così come elaborazione, salvataggio e caricamento dei dati più rapidi. Di seguito le unità in offerta:

Gli articolo vengono consegnati a domicilio con spedizione gratuita comprando sia su Unieuro sia su eBay. In quest’ultimo caso il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 80.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma.