SSD portatile 1TB con abbonamento Adobe e Mylio scontato di oltre metà prezzo

Quello che ti proponiamo oggi, è un vero e proprio affare in ambito SSD portatili. Si tratta del Seagate Ultra Touch SSD 1TB, una periferica dalle ottime prestazioni a cui si affiancano l’affidabilità ed i servizi di Seagate, proposto oggi da Amazon scontato di oltre metà prezzo.

SSD portatile Seagate Ultra Touch 1TB: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti caratterizzanti del dispositivo. Presenta, infatti, una superficie in morbido tessuto intrecciato idrorepellente, ed un formato estremamente compatto e comodo da trasportare. Ottima la capacità da ben 1TB che rende il rapporto Euro/Gigabyte uno dei più convenienti sul mercato per questo tipo di unità. La velocità naturalmente è quella che ci si aspetterebbe da un disco allo stato solido, con la lettura che raggiunge i 400MB/s. Perfetto quindi anche come estensione di memoria per i videogiochi, o per godere dei contenuti multimediali direttamente dal disco senza inficiare le prestazioni. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0, la quale è indispensabile per godere delle performance offerte dal disco. Tuttavia, ovviamente, rimane retrocompatibile anche con gli standard precedenti, chiaramente sacrificando parte della velocità. All’interno della confezione, inoltre, viene anche fornito un pratico adattatore da USB Type-A ad USB Type-C per la connessione a MacBook o HUB.

L’unità gode di 3 anni di garanzia limitata, alla quale si abbina il servizio Rescue per l’intera durata della garanzia. A riprova dell’affidabilità dei propri prodotti, Seagate si impegna a recuperare qualsiasi dato presente sul disco in caso di malfunzionamento, con la relativa sostituzione dello stesso. Non manca, infine, un abbonamento annuale a Mylio e di quattro mesi a Adobe CC Foto, due soluzioni per gestire e modificare i propri scatti a livello professionale. Insomma, con uno sconto simile, l’offerta è a dir poco allettante considerando non solo il prodotto in sé, ma anche tutti i servizi messi a disposizione da Seagate.

Grazie ad uno sconto del 52%, oggi il disco può essere acquistato su Amazon a soli 101,40 euro per un risparmio di ben 111,65 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.