E se una SSD portatile oltre ad essere capiente fosse anche un oggetto di design? Di certo quella di Orico proposta oggi in sconto su Amazon non passa inosservata. Il suo look è decisamente originale, richiama in qualche modo alla mente i blocchi del Tetris.

La SSD portatile di Orico in offerta lampo

Si arriva a una velocità di 540 MB/s nel trasferimento dati. La connessione avviene tramite cavo USB-C con supporto allo standard 3.1. Garantita la piena compatibilità con Windows, macOS, Linux, Chrome OS e Android. Tutto questo in dimensioni estremamente compatte (da tenere in tasca) e con un peso di soli 27 grammi. Per maggiori informazioni consultare la scheda del prodotto. Ecco i tagli e le colorazioni disponibili in promozione.

250 GB a 52,99 euro invece di 62,99 euro: Bianca, Rosa, Viola;

a 52,99 euro invece di 62,99 euro: Bianca, Rosa, Viola; 500 GB a 76,69 euro invece di 102,99 euro (con coupon -10%): Bianca, Rosa, Viola, Verde;

a 76,69 euro invece di 102,99 euro (con coupon -10%): Bianca, Rosa, Viola, Verde; 1 TB a 126,69 euro invece di 172,99 euro (con coupon -10%): Bianca, Rosa.

Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà attiva solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili. Ricordarsi di fare click sulla casella per il coupon sconto del 10% prima di procedere all’acquisto.