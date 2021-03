I due laptop della mela morsicata con cuore Apple M1 tornano in sconto oggi su Amazon: le più recenti versioni di MacBook Air e MacBook Pro sono acquistabili in queste ore a prezzo ridotto, con la possibilità di scegliere tra diversi tagli di memoria e colorazioni della scocca differenti.

I MacBook Air e Pro con Apple M1 tornano in offerta

Le specifiche tecniche sono quelle ben note: oltre al già citato processore Made in Cupertino trovano posto un display da 13 pollici in alta definizione e il pieno supporto a tutte le funzionalità del sistema operativo macOS Big Sur. Vediamo quali sono le offerte proposte in queste ore dallo store.

MacBook Air 13″ con Apple M1 in sconto su Amazon

MacBook Pro 13″ con Apple M1

La consegna è immediata con spedizione gratuita. Per tutti gli altri dettagli sul comparto hardware o software e sul design fare riferimento alle schede dei prodotti su Amazon.