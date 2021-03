Hard disk esterno Western Digital 14TB in offerta

Se siete tra quelle persone che di spazio non ne hanno mai abbastanza, oggi vi proponiamo un’offerta sensazione per una soluzione estrema. Stiamo parlando dell’hard disk esterno Western Digital Elements da ben 14TB: uno spazio di archiviazione enorme in un formato estremamente compatto.

Hard disk esterno Western Digital Elements 14TB: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dalla differenza tra un semplice HDD ed un NAS. Nonostante per questa capacità si tenda ad optare per la versatilità di un NAS, la soluzione di WD si caratterizza per la semplicità. L’hard disk in questione, infatti, è una periferica plug and play, non ha quindi bisogno di installazioni o configurazioni. Questo gli garantisce non solo l’immediatezza nell’utilizzo, ma anche una maggiore facilità di trasporto, agevolato da dimensioni e peso tutto sommato contenuti. Naturalmente l’interfaccia utilizzata è l’USB 3.0, ma rimane comunque compatibile con la precedente specifica 2.0 con l’ausilio di un alimentatore. Inutile dire che per godere della massima velocità di trasferimento, una porta USB 3.0 è indispensabile.

Pur non essendo un NAS però, è comunque possibile condividere lo spazio attraverso un modem o router dotato di porta USB. Una volta collegato, infatti, direttamente dal modem/router basterà condividere il disco con la rete. Fatto questo sarà pienamente accessibile da tutti i dispositivi che utilizzano la connessione. Si tratta quindi di una soluzione estremamente utile per il backup di foto, video o documenti che saranno immediatamente fruibili. Inoltre non manca la possibilità di riprodurre i contenuti multimediali sulla TV di casa direttamente dall’hard disk.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, il disco è disponibile a soli 254,99 euro con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.