SSD portatile Samsung 1TB a soli 99,99€: OCCASIONE su Amazon (-38%)

Preparati ad avere tanto e velocissimo spazio aggiuntivo da portare sempre con te. Questo SSD portatile Samsung da 1TB è in super offerta su Amazon con uno sconto del 38% che ti permette di acquistarlo a soli 99,99 euro invece di 159,99.

SSD portatile Samsung 1TB in offerta: le caratteristiche

Con una capacità di 1 TB, questo SSD esterno vanta una velocità di trasferimento eccezionale fino a 1.050 MB/s, superando di 9.5 volte le prestazioni di un tradizionale HDD. Questa rapidità non solo accelera il trasferimento di dati, ma trasforma anche l’esperienza di archiviazione digitale, offrendo un accesso rapido e fluido ai tuoi file più preziosi.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2, con una velocità massima di 10 Gbps, assicura connettività avanzata e versatilità. La retrocompatibilità con le versioni precedenti del protocollo USB garantisce che il T7 possa essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi, dalla tecnologia più recente ai dispositivi più tradizionali.

La scocca in metallo non solo conferisce uno stile moderno e raffinato, ma fornisce anche una robustezza che consente a questo SSD di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. Una caratteristica che aggiunge sicurezza al tuo stile di vita dinamico, proteggendo i tuoi dati da incidenti imprevisti.

Per garantire la massima protezione dei tuoi dati, l’SSD offre la possibilità di impostare una password opzionale e utilizza una crittografia hardware AES a 256 bit. Questo livello di sicurezza avanzato assicura che i tuoi file siano protetti e accessibili solo a chi ha le autorizzazioni necessarie.

Nella confezione troverai tutto il necessario per una connessione immediata e senza complicazioni. I cavi inclusi, USB tipo C a C e USB tipo C a A, assicurano la compatibilità con una varietà di dispositivi, garantendo che tu possa sfruttare appieno le straordinarie prestazioni del tuo SSD portatile Samsung T7.

Samsung T7 Portable SSD è un compagno affidabile per coloro che cercano prestazioni superiori e affidabilità senza compromessi nel campo dell’archiviazione digitale. Con velocità elevate, resistenza costruttiva e sicurezza avanzata, questo SSD esterno solleva l’esperienza di archiviazione a nuovi livelli di eccellenza. Oggi tuo a soli 99,99 euro.

