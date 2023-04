SSD portatile Samsung da 1TB: CLAMOROSO SCONTO su Amazon (-60%)

Un SSD portatile di alta qualità a un prezzo straordinario: è il grande regalo che ti fa oggi Amazon con uno sconto da perdere la testa.

Questo SSD portatile di Samsung da 1TB è disponibile infatti a soli 97 euro invece di 239,99. Si tratta di uno sconto clamoroso del 60%, quindi meglio affrettarsi perché l’offerta potrebbe terminare presto.

SSD portatile Samsung in offerta: la scheda tecnica

Questo SSD è un dispositivo che ti offre il meglio della velocità e della sicurezza con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Ti permette di salvare e accedere ai tuoi file in pochi secondi, senza tempi di attesa.

Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2, che supporta una velocità fino a 10 Gbps e che è retrocompatibile con le versioni precedenti, il disco ha una scocca in metallo che lo rende durevole e resistente alle cadute fino a 2 m di altezza.

Non mancano le funzioni di sicurezza che ti permettono di proteggere i tuoi dati con una password e una encription hardware AES 256 bit. Nessuno potrà accedere ai tuoi file senza la tua autorizzazione.

Compatibile con i sistemi operativi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 e successivi, nella confezione trovi anche due cavi inclusi: USB tipo C a C e USB tipo C a A.

Insomma, è una straordinaria occasione da non perdere. Acquista ora questo SSD portatile Samsung da 1TB a soli 97 euro su Amazon e porti i tuoi dati in giro alla massima velocità.

