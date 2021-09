SSD portatile Samsung T7 2TB al minimo storico: un vero affare

Se hai bisogno di tanto spazio su cui memorizzare i file, ma non vuoi rinunciare alle prestazioni con un HDD, un SSD portatile è quello che ti serve. In questo articolo ti suggeriamo uno dei migliori della classe, il Samsung T7 con una capacità da 2TB oggi proposto al minimo storico su Amazon.

SSD portatile Samsung T7 2TB: caratteristiche tecniche

L’SSD di Samsung presenta un case compatto realizzato completamente in metallo, di colore grigio titanio, che fornisce robustezza e leggerezza al disco. Questo, infatti, è testato per resistere agli urti da un’altezza massima di 2 metri. Il peso, invece, si ferma a soli 58 grammi rendendolo una delle unità esterne più leggere del mercato. La velocità di trasferimento raggiunge i 1050MB/s, circa 10 volte superiore a quella di un tradizionale hard disk portatile. Ottima la soluzione adottata da Samsung per il raffreddamento che sfrutta un generoso pad ePCM e Dynamic Thermal Guard, mantenendo temperature basse anche alla massima velocità.

A rendere estremamente versatile il disco è senza dubbio la compatibilità. Grazie al connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C, è possibile collegarlo praticamente a qualsiasi dispositivo. Supporta, infatti, Windows, MacOS, console di gioco e perfino Android. Sulle piattaforme mobili Android, Samsung ha addirittura reso disponibile un’applicazione dedicata che consente, tra l’altro, di impostare una password o l’impronta come sistema di sicurezza. Non manca naturalmente anche il software per computer con il quale gestire lo spazio, i backup, e verificare lo stato dell’unità. In conclusione, si tratta di uno dei migliori dispositivi di archiviazione esterni, garantiti dalla qualità di un leader nel settore delle memorie.

Grazie ad uno sconto del 15%, l'SSD Samsung T7 può essere acquistato su Amazon a soli 237,99 euro per un risparmio di ben 43 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato per questa unità.