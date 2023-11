SSD portatile SanDisk da 2TB in ottimo sconto per il Cyber Monday

Continuano a fioccare le ultime occasioni per il Cyber Monday di Amazon che chiude la lunghissima settimana delle offerte Black Friday. Adesso ti parliamo della SSD portatile di SanDisk da 2TB che puoi acquistare a soli 142,99 euro invece di 163. Un prezzo eccezionale per un oggetto indispensabile.

SSD portatile SanDisk: 2TB ad un ottimo prezzo

Questa SSD utilizza la tecnologia NVMe per offrire prestazioni da vero SSD, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. L’unità è progettata per chi cerca capacità elevate senza rinunciare alle prestazioni, ideale per la creazione di contenuti innovativi o la gestione di file di grandi dimensioni.

Ma la SanDisk non si ferma qui. Questa SSD portatile è progettata anche per resistere agli imprevisti della vita quotidiana, con una robusta resistenza alle cadute fino a tre metri e un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere. Non devi più preoccuparti di portare con te i tuoi dati ovunque vai.

La praticità è garantita anche in movimento. Grazie alla garanzia limitata di 5 anni e al rivestimento in silicone resistente, sentirai la sicurezza di viaggiare con un compagno affidabile. Usa il pratico moschettone per fissare saldamente l’unità al passante o allo zaino, mantenendola sempre a portata di mano.

La tua privacy è al sicuro con la crittografia hardware integrata AES a 256 bit e la protezione tramite password, garantendo che i tuoi preziosi dati siano al riparo da occhi indiscreti.

Non perdere l’occasione di ottimizzare la tua archiviazione con questa SSD portatile SanDisk da 2TB. Scegli la potenza, la sicurezza e la convenienza offerte da questa offerta del Cyber Monday su Amazon.

