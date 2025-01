SSD portatili ORICO B5 Plus: fino a 4 TB in FORTE SCONTO

Scegli il taglio di memoria che preferisci e approfitta dell’offerta a tempo su Amazon che propone le unità SSD portatili della gamma ORICO B5 Plus al loro prezzo minimo storico. In questo momento sono disponibili le versioni da 512 GB, da 1 TB e da 4 TB.

ORICO B5 Plus: SSD portatili in offerta su Amazon

Le prestazioni sono eccellenti: velocità fino a 460 MB/s in fase di lettura dei dati e fino a 450 MB/s in scrittura, per ridurre al minimo le attese. Per quanto riguarda le dimensioni compatte, sono quelle visibili nell’immagine qui sotto, solo 6,2×6,2×1,3 centimetri. Nella confezione è incluso un cavo 2-in-1 (da USB-C a USB-C e adattatore da USB-C a USB-A) per poter garantire la piena compatibilità a tutti i dispositivi, dagli smartphone ai laptop, fino ai televisori. Per saperne di più, visita la pagina dedicata all’offerta.

Al prezzo finale di soli 47,99 euro, il minimo storico da quando è in vendita, l’unità SSD portatile da 512 GB della gamma ORICO e-Fox è un affare da non lasciarti sfuggire. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è a carico di Amazon, con la consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni al massimo. Hai bisogno di ancora più spazio? Dai uno sguardo alle promozioni sulle versioni da 1 TB e da 4 TB.

Si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima del sold out. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è 4,6 stelle su 5.