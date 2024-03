SSD Samsung da 2 TB protagonista tra le Offerte di Primavera

Ottima per assemblare un nuovo PC e per eseguire l’upgrade hardware di quello in uso, l’unità SSD da 2 TB della gamma Samsung 970 EVO Plus è un affare al suo prezzo più basso recente. Unisce prestazioni di alto profilo a un’affidabilità senza compromessi nella gestione dei file, garantita dal brand leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. La Festa delle Offerte di Primavera è iniziata su Amazon, con promozioni su una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli della categoria informatica come in questo caso specifico.

Samsung 970 EVO Plus: SSD da 2 TB in forte sconto

Arriva a una velocità di 3.500 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (e a 3.300 MB/s in scrittura) per ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa. Il funzionamento si basa sulla tecnologia V-NAND (PCIe Gen 3.0 x 4), mentre il fattore di forma è quello standard M.2. È adatta agli utilizzi in ambito professionale, ma non solo, anche per il gaming dove è richiesta una reattività elevata. Puoi consultare la scheda tecnica completa nella descrizione sull’e-commerce.

In questo momento puoi acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma Samsung 970 EVO Plus al prezzo di 137 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico da Amazon. È in promozione anche la versione da 1 TB a 93 euro, scegli quella che più si adatta alle tue esigenze. L’e-commerce assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Lo store onlone ti invita a partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera, in scena fino a lunedì 25 marzo. Puoi trovare le occasioni migliori su amazon.it/springdealdays, senza obbligo di un abbonamento Prime attivo.