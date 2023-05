SSD Samsung 870 QVO: 1TB di qualità oggi a un prezzo SPECIALE

Ci sono prodotti che non possono essere lasciati in magazzino e tra questi spicca l’SSD da 1TB della famiglia Samsung 870 QVO che arriva in offerta bomba su Amazon al prezzo di 67,99 euro. Lo sconto del 32% corrisponde a un risparmio di oltre 30 euro per un prodotto di altissima qualità che vi permetterà di espandere la memoria del vostro PC senza rinunciare alle alte prestazioni. Il prezzo finale è veramente folle e corrisponde al suo minimo storico sul web.

SSD Samsung 870 QVO da 4 TB: la grande occasione di oggi

Con il suo form factor da 2,5 pollici e interfaccia di connessione SATA, nel trasferimento dati arriva alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura e a 530 MB/s in scrittura, grazie anche all’implementazione della tecnologia Intelligent TurboWrite. L’interfaccia SATA da 6 Gb/s è compatibile con interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s.

Con il nuovo software Samsung Magician 6.1 ottimizzato, potete facilmente gestire l’unità grazie a un’ampia gamma di utili strumenti che vi consentono di stare al passo con gli ultimi aggiornamenti, monitorare la salute e lo stato del drive o persino incrementarne le prestazioni. Consente di gestire facilmente carichi di lavoro intensi di PC, workstation, NAS (Network Attached Systems) di alto livello. Infine

Oggi è possibile acquistare la SSD da 1TB della linea Samsung 870 QVO al prezzo di 67,99 euro su Amazon. La consegna avviene in pochi giorni e con spedizione gratuita in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.